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В Запорожье задержали злоумышленника
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Задержали злоумышленника, причём прямо в его квартире. Разыскиваемого с конца декабря за кражу со взломом полицейские нашли. Он представлялся другим человеком, но соседи это не подтвердили. Он был задержан и доставлен в районное отделение полиции.
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