Все проходящее, а музыка вечна Сегодня в 41 цехе предприятия «МОТОР СИЧ» в рабочий полдень прошел концерт артистов художественной самодеятельности Дворца культуры имени Тараса Шевченко, в котором впервые одним совместным коллективом выступили народный хор ветеранов и «Поющая эскадрилья». Цикл концертов «Диалог поколений», посвященный 110-й годовщине со дня образования крупнейшего и старейшего в Восточной Европе авиапредприятия «МОТОР СИЧ», можно смело назвать заводскими гастролями двух коллективов художественной самодеятельности Дворца культуры имени Тараса Шевченко - народного хора ветеранов и «Поющей эскадрильи». Дебютировал новый совместный вокальный ансамбль в 41-м цехе. Вопреки известной песне «Первым делом -самолеты, ну а девушки потом», бравые парни из «Поющей эскадрильи» с большим энтузиазмом откликнулись на предложение участниц народного хора ветеранов создать совместный коллектив, в котором воедино сольются женские и мужские голоса. По словам начальника 41-го цеха, депутата горсовета Дениса Васильева, который сам прекрасно исполняет «Смуглянку» и принимает самое активное участие в моторовском фестивале народных талантов, этот новый творческий коллектив не только споется, но и объединит женщин, долгие годы проработавших на предприятии «МОТОР СИЧ» и своими руками делавших авиадвигатели, и мужчин, летчиков боевой и гражданской авиации, поднимающих в небо самолеты с запорожскими моторами на борту. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО