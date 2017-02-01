ТРК "Алекс"
Все проходящее, а музыка вечна

Сегодня в 41 цехе предприятия «МОТОР СИЧ» в рабочий полдень прошел концерт артистов художественной самодеятельности  Дворца культуры имени Тараса Шевченко, в котором впервые  одним совместным коллективом выступили  народный хор ветеранов и «Поющая эскадрилья». Цикл концертов «Диалог поколений», посвященный 110-й годовщине со дня образования  крупнейшего и старейшего в Восточной Европе авиапредприятия «МОТОР СИЧ»,  можно смело  назвать заводскими гастролями двух коллективов художественной самодеятельности Дворца культуры имени Тараса Шевченко - народного хора ветеранов и «Поющей эскадрильи».  Дебютировал новый совместный вокальный  ансамбль в 41-м цехе. Вопреки известной песне «Первым делом -самолеты, ну а девушки потом», бравые парни из «Поющей эскадрильи» с большим энтузиазмом откликнулись на предложение  участниц народного хора ветеранов создать совместный коллектив, в котором воедино сольются  женские и мужские голоса. По словам начальника 41-го цеха, депутата горсовета Дениса Васильева, который сам прекрасно исполняет «Смуглянку» и принимает самое активное участие в моторовском фестивале народных талантов, этот  новый творческий коллектив  не только  споется, но и объединит    женщин,  долгие годы проработавших на предприятии «МОТОР СИЧ» и своими руками делавших авиадвигатели, и мужчин, летчиков боевой и гражданской авиации, поднимающих в небо самолеты с запорожскими моторами на борту. 
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