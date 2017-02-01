Пьяный на мопеде в Запорожье

Патрульные остановили мужчину за нарушения правил дорожного движения и выяснили, что он находится в состоянии, мягко говоря, алкогольного опьянения, на что чётко указывали перегар, трясущиеся руки и бессвязная речь. Алкотестер подтвердил, что водитель пьян. На него составлены два протокола и теперь ему грозит немалый штраф.