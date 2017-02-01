ТРК "Алекс"
Контрабанда в запорожском аэропорту

В город пытались провезти турецкое золото. Как сообщает пресс-служба государственной фискальной службы области, в международном аэропорту Запорожья две женщины, прибывшие из Стамбула, попытались пройти таможенный контроль через зелёный коридор, то есть с упрощённой процедурой без заполнения деклараций. Но в ручной клади у них были обнаружены золотые ювелирные изделия общим весом более полкилограмма. Украшения изъяты и отправлены на экспертизу. 

 
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