Контрабанда в запорожском аэропорту

В город пытались провезти турецкое золото. Как сообщает пресс-служба государственной фискальной службы области, в международном аэропорту Запорожья две женщины, прибывшие из Стамбула, попытались пройти таможенный контроль через зелёный коридор, то есть с упрощённой процедурой без заполнения деклараций. Но в ручной клади у них были обнаружены золотые ювелирные изделия общим весом более полкилограмма. Украшения изъяты и отправлены на экспертизу.