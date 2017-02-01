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В Запорожье продавали алкоголь и сигареты без лицензии
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В магазине на улице Жуковского торговали алкоголем и табачными изделиями. В полицию обратился житель города, которому не понравилось, что в заведении нет уголка потребителя и кассового аппарата. Правоохранители информацию проверили и она подтвердилась. Были изъяты две с половиной тысячи пачек сигарет и три сотни бутылок спиртного. Документов на них не было. На владелицу магазина составлен административный протокол.
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