В Запорожье продавали алкоголь и сигареты без лицензии

В магазине на улице Жуковского торговали алкоголем и табачными изделиями. В полицию обратился житель города, которому не понравилось, что в заведении нет уголка потребителя и кассового аппарата. Правоохранители информацию проверили и она подтвердилась. Были изъяты две с половиной тысячи пачек сигарет и три сотни бутылок спиртного. Документов на них не было. На владелицу магазина составлен административный протокол.