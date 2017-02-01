Работаем с огоньком! Так говорят о своем труде представители одного из самых горячих подразделений Акционерного Общества «МОТОР СИЧ» - цеха №3. По итогам прошлого года третий термический снова стал лидером среди металлургических цехов предприятия. Третий термический – одна из самых горячих точек предприятия «МОТОР СИЧ». Через его печи проходит практически весь металл, который поступает на завод. Здесь происходит его предварительная обработка для получения необходимых свойств, которые так важны для производства авиационных двигателей. По мнению руководителя этого подразделения Евгения Сотникова, стаж моторовской трудовой династии которого составляет более 230 лет, термистом нужно родиться, потому как работать в прямом смысле с огоньком может далеко не каждый. Как и в других подразделениях предприятия «МОТОР СИЧ», руководство третьего термического делает ставку на молодежь. Еще совсем недавно, к примеру, Юрий Кодинцев возглавлял участок порошковой металлургии и отжига, а сегодня он уже вырос до заместителя начальника цеха по производству. С огромным уважением в третьем цехе относятся и к своим ветеранам труда. Тем более, что профсоюзный лидер этого подразделения Людмила Сова сама проработала на предприятии «МОТОР СИЧ» ровно полвека, причем именно в этом коллективе. Это благодаря ее неравнодушию и веселому нраву, термисты не только хорошо работают, но и отлично отдыхают. Несмотря на то, что третий термический - один из самых старых цехов на предприятии «МОТОР СИЧ», его коллектив продолжает трудиться с огоньком , создавать в горячем подразделении теплую рабочую обстановку и, как и в былые годы, лидировать в своей подгруппе по итогам хозяйственной деятельности за прошлый год. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО