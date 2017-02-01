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Медики Запорожья вышли на акцию протеста
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Медики против реформы медицины. Работники скорой помощи вышли на митинг под областной администрацией, чтобы высказать свое мнение по поводу новаций нынешнего министра здравоохранения. Вместо врача и фельшера – паратехник и парамедик, чтобы наблюдать за пациентом при транспортировке. Такую реформу предлагает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. В этом, в общем-то, суть американской модели медицинского обслуживания, когда больному помощь оказывают не на месте, а быстро доставляют его в ближайшую больницу, где ему уже ставят диагноз и оказывают квалифицированную помощь. Сами работники скорой выступают за сохранение прежней, традиционной европейской модели. Работники скорой уже два раза пикетировали Министерство здравоохранения Украины, встречались с министром и рабочей группой по реформе, однако так не были услышаны. После митинга перед зданием областной администрации, колонна медиков двинулась вдоль центрального проспекта к мэрии, где планируют провести еще один митинг и таким образом завершить акцию протеста. Сейчас они рассчитывают прежде всего на поддержку общественности – ведь на кону не просто рабочие места, а здоровье всех людей.