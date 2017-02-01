Медики Запорожья вышли на акцию протеста Медики против реформы медицины. Работники скорой помощи вышли на митинг под областной администрацией, чтобы высказать свое мнение по поводу новаций нынешнего министра здравоохранения. Вместо врача и фельшера – паратехник и парамедик, чтобы наблюдать за пациентом при транспортировке. Такую реформу предлагает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. В этом, в общем-то, суть американской модели медицинского обслуживания, когда больному помощь оказывают не на месте, а быстро доставляют его в ближайшую больницу, где ему уже ставят диагноз и оказывают квалифицированную помощь. Сами работники скорой выступают за сохранение прежней, традиционной европейской модели. Работники скорой уже два раза пикетировали Министерство здравоохранения Украины, встречались с министром и рабочей группой по реформе, однако так не были услышаны. После митинга перед зданием областной администрации, колонна медиков двинулась вдоль центрального проспекта к мэрии, где планируют провести еще один митинг и таким образом завершить акцию протеста. Сейчас они рассчитывают прежде всего на поддержку общественности – ведь на кону не просто рабочие места, а здоровье всех людей. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО