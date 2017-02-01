Запорожец просит о помощи! Запорожец Александр Разуваев, который в результате злой шутки компании парней ударился головой о бордюр и стал инвалидом. Говорит, около 11 часов возвращался с работы домой через темный двор. Что это было, Александр так и не понял, ведь моментально потерял сознание. Сколько пролежал так – не помнит, говорит, когда очнулся, рядом не было никого, а все его вещи были при нем. К слову, в юности Александр занимался спортом: легкой атлетикой, метанием копья, военно-спортивным многоборьем. По последнему виду спорта является Мастером спорта международного класса. Говорит, травмы для него – дело давно привычное и на них никогда не обращал внимания. Поэтому и в тот вечер не придал значения ушибу на голове. Говорит, как обычно пришел домой и лег спать. О том, что Александр получил серьезную травму, первыми догадались его близкие – мать и жена, когда на следующий день он перестал их узнавать. Александр потерял память и родители увидели, что со мной что-то не то и обратились в областную к психиатру. А когда сделали все снимки, они сказали, что у него катастрофическая травма, у него весь мозг левая часть была в синяках. Чтобы удалить все гематомы, врачи убрали и часть черепа. Зато теперь действительность для него более, чем реальна: он стал инвалидом 2-ой степени, из семейного бюджета потрачено около 28 тысяч гривен на лечение, и необходимо еще около 30 на вторую операцию по установке титановой пластины. Александр работает частным массажистом, сейчас любые, даже самые легкие физические нагрузки ему противопоказаны. Жена Александра находится в декретном отпуске, ухаживает за годовалым ребенком. Семейный бюджет Разуваевых исчерпан, говорит Александр. Поэтому просит всех неравнодушных жителей города Запорожья финансово помочь в лечении. Тел: 050-882-09-28; Карта «Приват банка» 5168742347068649 ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО