ТРК "Алекс"
Запорожцы экономят воду

Мы не будем говорить о необходимости установки счетчика на воду. Уже не имеет смысла, ведь этот прибор есть у большинства. Одни дальновидно рассудили, что он поможет им снизить счета за эту «коммуналку», других обязали его установить. Но если вы думаете, что счетчик - это предел вашей экономии, вы ошибаетесь. И вот те шесть пунктов, которые уже в следующем месяце позволят вам высвободить средства из своего кошелька на полезную покупку.

1. Распылители 
Установите в ванной и на кухне смесители и краны с распылителями. В таких устройствах вода смешивается с воздухом, за счет чего и снижается расход воды.

2. Функционирующая сантехника 
Не ленитесь и займитесь ремонтом неисправной сантехники. Те, кто думает, что периодическое «кап-кап» из крана - это сущая ерунда, ошибаются.

3. Стирка «под завязку» 
Такое благо цивилизации, как стиральная машинка, станет вашим помощником в экономии воды. Только стирайте с оптимальной загрузкой. 

4. Грамотное мытье посуды 
Очередная радость домохозяек и холостяков, посудомоечная машинка, также помогает экономить воду. А вот электричество, к сожалению, нет. Так что выбирайте, за что вам платить выгоднее. 

5. Душ вместо ванны   Принятие душа вместо ванны сохранит здоровье и заодно сэкономит до 3 тысяч литров воды в год.

6. Чистка зубов 
Даже на таком незначительном процессе, как чистка зубов, можно сэкономить. Просто включайте кран только в начале и в конце процедуры. 

Источник : «Economstroy.com.ua»

 
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