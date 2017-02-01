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Запорожцы экономят воду
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Мы не будем говорить о необходимости установки счетчика на воду. Уже не имеет смысла, ведь этот прибор есть у большинства. Одни дальновидно рассудили, что он поможет им снизить счета за эту «коммуналку», других обязали его установить. Но если вы думаете, что счетчик - это предел вашей экономии, вы ошибаетесь. И вот те шесть пунктов, которые уже в следующем месяце позволят вам высвободить средства из своего кошелька на полезную покупку.
1. Распылители
2. Функционирующая сантехника
3. Стирка «под завязку»
4. Грамотное мытье посуды
5. Душ вместо ванны Принятие душа вместо ванны сохранит здоровье и заодно сэкономит до 3 тысяч литров воды в год.
6. Чистка зубов
Источник : «Economstroy.com.ua»