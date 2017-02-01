Отбор лучших на профессиональный конкурс в Киеве В Запорожской области начали отбор лучших учителей для участия во Всеукраинском этапе ежегодного профессионального конкурса «Учитель года». «Учителя года» в Украине выбирают каждый год на протяжении более 20 лет. Каждый раз участвуют педагоги разных предметов. В этом году за звание лучшего учителя соревнуются биологи, музыканты, информатики и учителя начальных классов. В минувшем году это были историки, математики и другие. Попробовать свои силы в Запорожской области решили около 400 учителей. 12 из них сегодня вступают в областной этап соревнований и только четверо отправятся представлять Запорожский край в Киев. Среди претендентов учителя как из городских, так и из поселковых школ. Поддержать своих учителей перед соревнованиями решили их ученики. И хоть пока запорожским учителям за 22 года ни разу не удалось войти в тройку лидеров конкурса «Учитель года» по Украине, надежд специалисты не теряют. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО