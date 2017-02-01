ТРК "Алекс"
Отбор лучших на профессиональный конкурс в Киеве

В Запорожской области начали отбор лучших учителей для участия во Всеукраинском этапе ежегодного профессионального конкурса «Учитель года». «Учителя года» в Украине выбирают каждый год на протяжении более 20 лет. Каждый раз участвуют педагоги разных предметов. В этом году за звание лучшего учителя соревнуются биологи, музыканты, информатики и учителя начальных классов. В минувшем году это были историки, математики и другие. Попробовать свои силы в Запорожской области решили около 400 учителей. 12 из них сегодня вступают в областной этап соревнований и только четверо отправятся представлять Запорожский край в Киев. Среди претендентов учителя как из городских, так и из поселковых школ. Поддержать своих учителей перед соревнованиями решили их ученики. И хоть пока запорожским учителям за 22 года ни разу не удалось войти в тройку лидеров  конкурса «Учитель года» по Украине, надежд специалисты не теряют.
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