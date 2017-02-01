|
Неадекватный гражданин на улице в Запорожье
|
Вчера на перекрестке улиц Рекордной и Верхней экипаж полиции увидел подозрительного мужчину. Когда патрульные к нему подошли, он начал кричать и привлекать внимание прохожих. Позже во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили жестяную банку с веществом растительного происхождения и характерным запахом, похожим на наркотический. Ведется следствие.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!