Неадекватный гражданин на улице в Запорожье

Вчера на перекрестке улиц Рекордной и Верхней экипаж полиции увидел подозрительного мужчину. Когда патрульные к нему подошли, он начал кричать и привлекать внимание прохожих. Позже во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили жестяную банку с веществом растительного происхождения и характерным запахом, похожим на наркотический. Ведется следствие.