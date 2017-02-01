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Подозрительный водитель задержан в Запорожье
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В ночь на 10 февраля по ул. Новокузнецкой за нарушение ПДД полицейские остановили автомобиль «ЗАЗ». Во время осмотра транспортного средства, правоохранители обратили внимание на устройство в багажнике, с помощью которого обычно откачивают бензин из машин. Откуда оно взялось у хозяина авто и зачем оно ему, молодой человек так и не смог ответить. Его доставили в районное отделение полиции.
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