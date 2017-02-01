ТРК "Алекс"
Год студии рисунка в Запорожье

В выставочном зале союза художников открылась выставка работ, которые были сделаны в студии рисунка при областном отделении НСХУ. Студия рисунка возобновила свою работу год назад и стала по большому счету что-то вроде курсов повышения квалификации для запорожских художников. Каждую неделю по выходным в выставочный зал, а потом в художественную школу приходили разные люди и становились моделями для творцов. В свою очередь художники отрабатывали разные техники, писали углем, была пастель, акварель и сухая кисть. Плюс у каждого своя манера, поэтому двух одинаковых портретов одних и тех же людей здесь не найти. И это еще один повод заглянуть на эту выставку. Каким может быть современный украинец – можно судить, в том числе, и по этой выставке. Портреты людей разный возрастов, профессий и образов – это как бы своеобразный срез общества через призму творческого восприятия. Ну а студия рисунка продолжает работу, и при желании можно записаться на роль модели через группу в социальной сети, увидев таким образом изнутри художественную кухню.

 
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