Год студии рисунка в Запорожье В выставочном зале союза художников открылась выставка работ, которые были сделаны в студии рисунка при областном отделении НСХУ. Студия рисунка возобновила свою работу год назад и стала по большому счету что-то вроде курсов повышения квалификации для запорожских художников. Каждую неделю по выходным в выставочный зал, а потом в художественную школу приходили разные люди и становились моделями для творцов. В свою очередь художники отрабатывали разные техники, писали углем, была пастель, акварель и сухая кисть. Плюс у каждого своя манера, поэтому двух одинаковых портретов одних и тех же людей здесь не найти. И это еще один повод заглянуть на эту выставку. Каким может быть современный украинец – можно судить, в том числе, и по этой выставке. Портреты людей разный возрастов, профессий и образов – это как бы своеобразный срез общества через призму творческого восприятия. Ну а студия рисунка продолжает работу, и при желании можно записаться на роль модели через группу в социальной сети, увидев таким образом изнутри художественную кухню. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО