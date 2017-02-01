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Техногенная нагрузка в Запорожской области
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В прошлом году на территории области возникла одна чрезвычайная ситуация техногенного характера против пяти в позапрошлом. При этом погибли 3 человека против 10 в 2015 году. Территориальная система гражданской защиты подвела итоги своей работы и определилась с задачами на этот год. Техногенная нагрузка в Запорожской области – одна из наивысших в Украине, насчитывается 1164 объекта повышенной опасности. Преобладающее число последствий чрезвычайных ситуаций было вовремя локализованы, благодаря чему условия и жизнедеятельность населения остались стабильными. Продолжилась и техническая инвентаризация средств гражданской защиты, проверена примерно половина. Те, что не соответствуют требованиям – подлежат списанию. По расчетам, надо около 45 тысяч противогазов, в рыночных ценах это около 3 млн. гривен. Еще надо менять систему оповещения, запчасти для которой не выпускаются уже 20 лет. В этом году на пополнение материального резерва гражданской защиты из областного бюджета выделены 1 миллион 100 тысяч гривен. В целом же система защиты признана готовой к выполнению поставленных задач.