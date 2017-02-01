Техногенная нагрузка в Запорожской области В прошлом году на территории области возникла одна чрезвычайная ситуация техногенного характера против пяти в позапрошлом. При этом погибли 3 человека против 10 в 2015 году. Территориальная система гражданской защиты подвела итоги своей работы и определилась с задачами на этот год. Техногенная нагрузка в Запорожской области – одна из наивысших в Украине, насчитывается 1164 объекта повышенной опасности. Преобладающее число последствий чрезвычайных ситуаций было вовремя локализованы, благодаря чему условия и жизнедеятельность населения остались стабильными. Продолжилась и техническая инвентаризация средств гражданской защиты, проверена примерно половина. Те, что не соответствуют требованиям – подлежат списанию. По расчетам, надо около 45 тысяч противогазов, в рыночных ценах это около 3 млн. гривен. Еще надо менять систему оповещения, запчасти для которой не выпускаются уже 20 лет. В этом году на пополнение материального резерва гражданской защиты из областного бюджета выделены 1 миллион 100 тысяч гривен. В целом же система защиты признана готовой к выполнению поставленных задач. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО