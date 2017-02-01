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Средняя заработная плата и уровень безработицы в Запорожье
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Итоги 2016 года в социальной сфере. Средняя заработная плата в области увеличилась, а уровень безработицы уменьшился, сообщает сайт областной государственной администрации. В тоже время, общая сумма задолженности по выплате заработной платы увеличилась на 17% и составила более 68 млн. гривен. По итогам прошлого года улучшилась ситуация на рынке труда. Так, на 1 января уровень зарегистрированной безработицы составил более 2%, он снизился по сравнению с предыдущим годом. В центрах занятости области сейчас зарегистрировано 23 тыс. безработных - на 18% меньше, чем на начало прошлого года.
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