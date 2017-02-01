Двигатель без шестерни, что самолет без крыльев. Коллектив цеха №44, который на предприятии «МОТОР СИЧ» называют самым "зубастым", снова стал победителем в своей подгруппе по итогам хозяйственной деятельности за прошлый год. Совсем недавно коллектив 44-го цеха отметил 70-летний юбилей своего подразделения. Однако несмотря на свой почтенный возраст, этот самый "зубастый" цех на предприятии «МОТОР СИЧ», как никогда молод, находится в прекрасной спортивной форме, а по результатам работы за прошлый год, снова стал победителем в своей производственной группе. Коллектив цеха №44, который на предприятии «МОТОР СИЧ» называют самым "зубастым", снова стал победителем в своей подгруппе по итогам хозяйственной деятельности за прошлый год. Совсем недавно коллектив 44-го цеха отметил 70-летний юбилей своего подразделения. Однако несмотря на свой почтенный возраст, этот самый "зубастый" цех на предприятии «МОТОР СИЧ», как никогда молод, находится в прекрасной спортивной форме, а по результатам работы за прошлый год, снова стал победителем в своей производственной группе. «Чем сложнее детали, тем интереснее работать» - говорят работники 44-го цеха. С развитием на «МОТОР СИЧ» вертолетного производства коллектив этого подразделения практически каждый день осваивает новую технику и решает все более сложные задачи. Но и результат налицо - первое место в своей подгруппе по итогам хозяйственной деятельности предприятия за прошлый год. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО