ТРК "Алекс"
Двигатель без шестерни, что самолет без крыльев.

Коллектив цеха №44, который на  предприятии «МОТОР СИЧ» называют самым "зубастым", снова стал победителем в своей подгруппе по итогам хозяйственной деятельности за прошлый год. Совсем недавно коллектив 44-го цеха отметил 70-летний  юбилей своего подразделения. Однако несмотря на свой почтенный возраст, этот самый "зубастый" цех на предприятии «МОТОР СИЧ», как никогда молод, находится в прекрасной спортивной форме, а по результатам работы за прошлый год, снова стал победителем в своей производственной группе.

«Чем сложнее детали, тем интереснее работать» - говорят работники 44-го цеха. С развитием на «МОТОР СИЧ» вертолетного производства  коллектив этого подразделения практически каждый день осваивает новую технику и решает все более сложные задачи. Но и результат налицо - первое место  в своей подгруппе по итогам хозяйственной деятельности  предприятия за прошлый год.

 

 
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