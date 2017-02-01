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Двигатель без шестерни, что самолет без крыльев.
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Коллектив цеха №44, который на предприятии «МОТОР СИЧ» называют самым "зубастым", снова стал победителем в своей подгруппе по итогам хозяйственной деятельности за прошлый год. Совсем недавно коллектив 44-го цеха отметил 70-летний юбилей своего подразделения. Однако несмотря на свой почтенный возраст, этот самый "зубастый" цех на предприятии «МОТОР СИЧ», как никогда молод, находится в прекрасной спортивной форме, а по результатам работы за прошлый год, снова стал победителем в своей производственной группе.
«Чем сложнее детали, тем интереснее работать» - говорят работники 44-го цеха. С развитием на «МОТОР СИЧ» вертолетного производства коллектив этого подразделения практически каждый день осваивает новую технику и решает все более сложные задачи. Но и результат налицо - первое место в своей подгруппе по итогам хозяйственной деятельности предприятия за прошлый год.
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