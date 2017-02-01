ТРК "Алекс"
Коворкинг-центр в Запорожье

 

В областной универсальной библиотеке открылся бесплатный коворкинг-центр для внутренне перемещенных лиц и местных жителей. Оборудование и мебель для него общей стоимостью более пятисот тридцати тысяч гривен были приобретены за средства правительства Германии. Это место совместной работы создано для реализации образовательных и социальных проектов, общения, творчества и поисков взаимопонимания. Одновременно здесь могут находиться до 25 человек. Есть 4 стационарных компьютера, проектор, экран и 10 ноутбуков – их выдает администратор. Пользоваться всем этим можно бесплатно – при наличии читательского билета.

Проект бесплатного коворкинга был отобран среди 20 других в рамках открытого конкурса идей поддержки территориальных общин в связи с увеличением числа внутренних переселенцев. Был подписан трехсторонний меморандум  между областной библиотекой, молодежной общественной организацией «Небо без границ» и немецкой федеральной компанией ГИЗ, направленный на консолидацию усилий по интеграции беженцев.

 
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