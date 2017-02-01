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В Запорожье состоится церемония прощания с Ванатом
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Информируем Вас, что прощание с Ванатом Петром Михайловичем состоится 10 февраля 2017 в Доме культуры Строитель (ул. Независимой Украины 55а, г. Запорожье)
10.00 - 11.00 - прощание и гражданская панихида
11.00 - 11.45 - молебен
12.00 -12.30 - переезд похоронной процессии к Капустяному кладбищу
12.30 - 13.00 - прощание и похороны
Прощание с Ванатом Петром Михайловичем состоится 10 февраля 2017 в Доме культуры Строитель (ул. Независимой Украины 55а, г. Запорожье) с 10.00 - 11.00 прощание и гражданская панихида; с 11.00 - 11.45 молебен; с 12.00 - 12.30 переезд похоронной процессии к Капустяному кладбищу, с 12.30 - 13.00 - прощание и похороны.
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