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В Запорожской области горели иномарки
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В Токмаке на улице Привокзальной загорелся гараж на два бокса с пристройкой, в котором находились автомобили Hyundai и BMW. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар. Причины происшествия устанавливаются.
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