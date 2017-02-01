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В Запорожье патрульные задержали воров
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Около 4 часов ночи на улице Сергея Синенко двое неизвестных тянули кабель за дом, а за ними шла женщина и затаптывала следы. Осмотрев территорию, полицейские обнаружили, что следы тянутся от колодца с кабелями в сторону балки. На улице Пожарского они обнаружили двух граждан - жителей Кремлевской, рядом с их домом расположен колодец с поврежденным кабелем. Что они делают посреди ночи на улице, граждане ответить не смогли, их показания не совпадали. В это же время другой экипаж остановил подозрительного гражданина в переулке - он тянул по снегу кабель. Откуда у него кабель, объяснить не смог.
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