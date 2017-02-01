|
Запорожские патрульные задержали правонарушителя
|
Во время патрулирования Александровского района экипаж заметил автомобиль ВАЗ 2115 с громкоговорителем и «сиреной» с переменной частотой. Водитель утверждал - установил спецсигнал для развлечения и не знал, что таким образом нарушает закон. Прибор демонтировали, а на водителя составили протокол. Кроме того у него заметили признаки наркотического опьянения. От освидетельствования водитель отказался, и на него еще составили протокол за управление в состоянии опьянения.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!