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Благодаря неравнодушному запорожцу удалось прекратить преступную деятельность
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Неравнодушный гражданин сообщил, что в отдельном помещении на бульваре Центральном работают игровые автоматы. На месте полицейские действительно обнаружили 11 мониторов с системными блоками, подключенных к сети, и используемых в игровых целях с целью получения прибыли.
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