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Житель Запорожья стал жертвой грабителей
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Драка у торгового центра на проспекте Соборном. На 28-летнего парня внезапно напала группа молодых людей, избили и отобрали сумку с деньгами, кольцом, документами и ключами от Toyota Rav4. Отработав вместе прилегающую территорию, патрульные обнаружили трех человек, на которых прямо указал пострадавший. Вещей заявителя у них не было, по поводу драки они ничего объяснять не захотели.
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