Запорожский врач проведет консультацию и расскажет о профилактике вирусных заболеваний

Студеная зимняя пора - серьезное испытание для организма. Зимняя болезнь номер один - грипп и ОРВИ. Вирусы передаются воздушно-капельным путем, поэтому заболеть может каждый, а вот переносят грипп все по-разному – у некоторых болезнь может вызвать серьезные осложнения.

(Автор: М.Доценко) По словам главного отоларинголога области Натальи Морозовой, первостепенна профилактика, но не медикаментозная. Не болеть – это стиль жизни: гуляйте на свежем воздухе, соблюдайте режим дня, спите по 8-9 часов в сутки, занимайтесь физическими нагрузками. И главное – не бойтесь и не ожидайте прихода болезни. (СХ00:34 M2U02469.MPG Титр: Наталья Морозова главный внештатный отоларинголог департамента здоровья облгосадминистрации

00:27 – 01:01 Когда вы будете сидеть в тесном, очень теплом помещении – это не значит, что вы оградитесь от инфекций и не заболеете. Прежде всего вы должны знать, что на свежем воздухе, ни бактерии ни вирусы вам уже ни страшны, они просто там не живут. Поэтому берите детей, мы рекомендуем прогулки на свежем воздухе даже в минусовую температуру. Оденьтесь потеплее. И в доме не должно быть слишком жарко. Идеальная температура это 17 – 22 градуса. )

Усложняется зимой и состояние больных сахарным диабетом: организм перераспределяет кровоснабжение в пользу жизненно важных органов: сердца, почек, печени, и конечности получают меньше крови, а так как при диабете кровообращение в конечностях и так нарушено, в студеную пору может возникать сильные боли в ногах. Так же в холодный сезон проявляется дефицит витамина D, который синтезируется под воздействием солнечных лучей. Гиповитаминоз характеризуется нарушением функций центральной нервной системы, потливостью, беспокойством. Возможна и аллергия на холод: покраснение кожи, сильный зуд, появление волдырей, сыпи. Часто возникают такие проблемы, как сухость кожи и волос - пересушивает их низкая влажность воздуха в помещениях с центральным отоплением. Все о болезнях, которые чаще всего беспокоят именно зимой смотрите в прямом эфире программы «Доктор онлайн» в 20:00. На ваши вопросы, заданные по номерам (213-01-09 и 213-91-48) будет отвечать главный отоларинголог области Наталья Морозова. Повтор проекта 10 февраля 9:00 и 13 февраля 15:00.

Студеная зимняя пора - серьезное испытание для организма. Зимняя болезнь №1 - грипп и ОРВИ. Вирусы передаются воздушно-капельным путем, поэтому заболеть может каждый, а вот переносят грипп все по-разному – у некоторых болезнь может вызвать серьезные осложнения.



По словам главного отоларинголога области Натальи Морозовой, первостепенна профилактика, но не медикаментозная. Не болеть – это стиль жизни: гуляйте на свежем воздухе, соблюдайте режим дня, спите по 8-9 часов в сутки, занимайтесь физическими нагрузками. И главное – не бойтесь и не ожидайте прихода болезни. "Когда вы будете сидеть в тесном, очень теплом помещении – это не значит, что вы оградитесь от инфекций и не заболеете. Прежде всего вы должны знать, что на свежем воздухе, ни бактерии ни вирусы вам уже не страшны, они просто там не живут. Поэтому берите детей, мы рекомендуем прогулки на свежем воздухе даже в минусовую температуру. Оденьтесь потеплее. И в доме не должно быть слишком жарко. Идеальная температура это 17 – 22 градуса", - говорит Наталья Морозова.



Усложняется зимой и состояние больных сахарным диабетом: организм перераспределяет кровоснабжение в пользу жизненно важных органов: сердца, почек, печени, и конечности получают меньше крови, а так как при диабете кровообращение в конечностях и так нарушено, в студеную пору может возникать сильные боли в ногах. Также в холодный сезон проявляется дефицит витамина D, который синтезируется под воздействием солнечных лучей. Гиповитаминоз характеризуется нарушением функций центральной нервной системы, потливостью, беспокойством. Возможна и аллергия на холод: покраснение кожи, сильный зуд, появление волдырей, сыпи. Часто возникают такие проблемы, как сухость кожи и волос - пересушивает их низкая влажность воздуха в помещениях с центральным отоплением. Все о болезнях, которые чаще всего беспокоят именно зимой смотрите в прямом эфире программы «Доктор онлайн» в 20:00. На ваши вопросы, заданные по номерам 213-01-09 и 213-91-48 будет отвечать главный отоларинголог области Наталья Морозова. Повтор проекта 10 февраля в 9:00 и 13 февраля в 15:00.



