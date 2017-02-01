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Эльфы в Запорожье
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Эльфы-костоломы. От лица сказочных персонажей активисты угрожающе внимают к совести запорожцев, разместив на дереве предупреждающую табличку. Людей просят не засорять улицы города лишним мусором, который многие неряшливо бросают мимо урн.
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