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Пожар на запорожском предприятии
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Пожар на запорожском предприятии. Инцидент произошел накануне днем в Шевченковском районе. Загорелись складские помещения компании, занимающейся переработкой зерна. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горят отходы картона и бумаги на общей площади 50 кв. метров. На месте работали 5 единиц техники и 20 спасателей.
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