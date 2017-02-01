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ДТП на набережной в Запорожье
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ДТП на Набережной. Сегодня из-за скользкой дороги водитель Mitsubishi не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в Ладу. По предварительной информации, в аварии пострадал еще один автомобиль. В результате ДТП скорая госпитализировала в больницу двоих пассажиров Mitsubishi.
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