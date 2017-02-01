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Награды спасителям Авдеевки
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За гуманитарную помощь Авдеевке. Награды от областной власти. С момента обострения событий на Донбассе область уже трижды отправила гуманитарные грузы пострадавшим. Тех, кто собирал, доставлял и сопровождал гуманитарную помощь, наградили грамотами от облгосадминистрации. За личное мужество и активное участие в организации перевозки в Авдеевку отмечены директора и водители трех предприятий, а также директор департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Игорь Мещан, сопровождавший груз.
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