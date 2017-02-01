|
Каждому дворнику – по ледорубу
|
Каждому дворнику – по ледорубу. А еще – по новой зимней куртке. Городские власти впервые за последнее время закупили инвентарь и униформу. Возле грузовика с инвентарем и спецодеждой – самый настоящий ажиотаж. Дворники толпятся, но на самом деле должно всем хватить - закупили тысячу ледорубов и столько же курток. Это чуть больше чем надо - дворников по штату 940.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!