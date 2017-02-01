ТРК "Алекс"
Краски жизни Запорожья

В городском фото клубе открылась выставка работ творческого объединения художников «Колорит». Прежде всего, поражает рекордное количество участников – на этот раз их уже 34 и поистине исполинский размах некоторых полотен. И это говорят еще не все шедевры. На самом деле выставком отобрал для выставки в два раза больше. В этот году на выставке стало больше современного искусства, хотя и академизм никуда не ушел. Вот Ольга Харьякова впервые представляет свои акриловые абстракции. Киевская школа Андрея Блудова читается сразу. Далеко не все колоритовцы профессиональные художники. Есть даже трое врачей – уролог, диетолог и психолог. Хирург Владимир Весельский привык держать не только скальпель, но и кисть. Портреты друзей он написал с фотографической точностью. Так что на выставке посмотреть есть что. Только за прошлый год в ряды "Колорита" влились 15 новых авторов. Приходят уже те, кто когда-то учился у этих художников. Расти в "Колорите" собираются не только качественно, но и количественно. Ведь на самом деле за творчеством этих людей -  будущее культурного города.

 
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