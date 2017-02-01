Краски жизни Запорожья В городском фото клубе открылась выставка работ творческого объединения художников «Колорит». Прежде всего, поражает рекордное количество участников – на этот раз их уже 34 и поистине исполинский размах некоторых полотен. И это говорят еще не все шедевры. На самом деле выставком отобрал для выставки в два раза больше. В этот году на выставке стало больше современного искусства, хотя и академизм никуда не ушел. Вот Ольга Харьякова впервые представляет свои акриловые абстракции. Киевская школа Андрея Блудова читается сразу. Далеко не все колоритовцы профессиональные художники. Есть даже трое врачей – уролог, диетолог и психолог. Хирург Владимир Весельский привык держать не только скальпель, но и кисть. Портреты друзей он написал с фотографической точностью. Так что на выставке посмотреть есть что. Только за прошлый год в ряды "Колорита" влились 15 новых авторов. Приходят уже те, кто когда-то учился у этих художников. Расти в "Колорите" собираются не только качественно, но и количественно. Ведь на самом деле за творчеством этих людей - будущее культурного города. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО