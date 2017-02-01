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Ремонт школы №95 в Запорожье
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Общеобразовательная школа №95 построена в 83-ем. Последние 15 лет деньги на ее ремонт не выделялись. Более десяти лет кровля здания находилась в аварийном состоянии, поэтому занятия в этом блоке, предназначенном для учеников трех начальных классов, не проводились. В прошлом году за средства городского бюджета отремонтировали крышу и санузлы на третьем этаже, а так же привели в порядок компьютерный класс, который будут посещать ученики начальных классов. На будущее запланировали окончательный ремонт крыла здания. Ремонт этого блока рассчитывают завершить до начала следующего учебного года, чтобы уже с сентября дети с особыми потребностями смогли посещать занятия на первом этаже. А вот шестьдесят учеников начальных классов переместят сюда, в обновленные помещения третьего этажа.