ТРК "Алекс"
Ремонт школы №95 в Запорожье

Общеобразовательная школа №95 построена в 83-ем. Последние 15 лет деньги на ее ремонт не выделялись. Более десяти лет кровля здания находилась в аварийном состоянии, поэтому занятия в этом блоке, предназначенном для учеников трех начальных классов, не проводились. В прошлом году за средства городского бюджета отремонтировали крышу и санузлы на третьем этаже, а так же привели в порядок компьютерный класс, который будут посещать ученики начальных классов. На будущее запланировали окончательный ремонт крыла здания. Ремонт этого блока рассчитывают завершить до начала следующего учебного года, чтобы уже с сентября дети с особыми потребностями смогли посещать занятия на первом этаже. А вот шестьдесят учеников начальных классов переместят сюда, в обновленные помещения третьего этажа.

 
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Телекомпания "Алекс"
на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ВАЖНО