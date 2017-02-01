Питание учеников младших классов в Запорожье Запорожцам за несколько месяцев уже примелькались билборды с информацией о том, что было сделано местной властью в минувшем году. Чтобы донести до жителей информацию о количестве отремонтированных квадратных метров дорог, новых светильниках, компьютерных классах и прочих достижениях задействовали множество бордов, не сэкономили ни на бумаге, ни на печати. В то же время экономия появилась в неожиданной сфере – в сфере питания младшеклассников. В школах объявили родителям – с 1 февраля бесплатные завтраки вместо полноценного горячего будут представлять из себя булочку и сок.

Все дело в том, что с прошлого года государство отказалось кормить детей завтраками бесплатно. Эту ношу переложили на местные бюджеты. И справедливости ради, стоит отметить, в прошлом году город кормил ребят горячими кашами. В этом году посчитали и урезали сумму на эти завтраки почти вдвое. Говорят, прежние 12 гривен 60 копеек практически выбрасывались, так как дети кашам предпочитают различные перекусы. Вместо этого город предлагает бесплатный завтрак, оценочной стоимостью в 7 гривен 63 копейки – это выпечка и напиток.

Вот так и сэкономить можно, и ребят голодными не оставить. Стоит отметить, что в Украине разные города справились с этой задачей по-разному. Так кое-где на Западной Украине вовсе нет бесплатных завтраков для младшеклассников, в Одессе порядка 10 гривен тратит местный бюджет на одного школьника, в Запорожье теперь чуть больше 7 гривен.

Впрочем, с такой позицией согласны не все запорожские родители. На сайте мэрии зарегистрирована электронная петиция с обращением к мэру Владимиру Буряку с требованием вернуть полноценное бесплатное питание. Она уже почти набрала необходимое количество подписей – 504 из 750-ти.

Более подробно о питании детей в Запорожье будут сегодня говорить наши коллеги в прямом эфире программы "Дэ Юрэ. С точки зрения закона". (тел. 213-91-48; 213-01-09) После выпуска новостей "Алекс-информ" станьте участником программы, звоните по телефонам прямого эфира и задавайте свои вопросы экспертам.

Запорожцам за несколько месяцев уже примелькались билборды с информацией о том, что было сделано местной властью в минувшем году. Чтобы донести до жителей информацию о количестве отремонтированных квадратных метров дорог, новых светильниках, компьютерных классах и прочих достижениях задействовали множество бордов, не сэкономили ни на бумаге, ни на печати. В то же время экономия появилась в неожиданной сфере – в сфере питания младшеклассников. В школах объявили родителям – с 1 февраля бесплатные завтраки вместо полноценного горячего будут представлять из себя булочку и сок.Все дело в том, что с прошлого года государство отказалось кормить детей завтраками бесплатно. Эту ношу переложили на местные бюджеты. И справедливости ради, стоит отметить, в прошлом году город кормил ребят горячими кашами. В этом году посчитали и урезали сумму на эти завтраки почти вдвое. Говорят, прежние 12 гривен 60 копеек практически выбрасывались, так как дети кашам предпочитают различные перекусы. Вместо этого город предлагает бесплатный завтрак, оценочной стоимостью в 7 гривен 63 копейки – это выпечка и напиток.Вот так и сэкономить можно, и ребят голодными не оставить. Стоит отметить, что в Украине разные города справились с этой задачей по-разному. Так кое-где на Западной Украине вовсе нет бесплатных завтраков для младшеклассников, в Одессе порядка 10 гривен тратит местный бюджет на одного школьника, в Запорожье теперь чуть больше 7 гривен.Впрочем, с такой позицией согласны не все запорожские родители. На сайте мэрии зарегистрирована электронная петиция с обращением к мэру Владимиру Буряку с требованием вернуть полноценное бесплатное питание. Она уже почти набрала необходимое количество подписей – 504 из 750-ти.Более подробно о питании детей в Запорожье будут сегодня говорить наши коллеги в прямом эфире программы "Дэ Юрэ. С точки зрения закона". (тел. 213-91-48; 213-01-09) После выпуска новостей "Алекс-информ" станьте участником программы, звоните по телефонам прямого эфира и задавайте свои вопросы экспертам. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО