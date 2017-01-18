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Боксерский сезон в Запорожье начался
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Боксерский сезон в Запорожье начался. Первые в этом году соревнования прошли в спортклубе "Алексеевский". Ими стали чемпионат города среди юношей две тысячи третьего-четвертого года рождения. Этот боксерский старт для запорожских боксеров сразу же был достаточно ответственным. Кроме поединков за звание чемпиона города здесь соревновались и за место в сборной Запорожья. Поэтому здесь собрались представители всех городских клубов и школ бокса. В чемпионате Запорожье приняли участие шестьдесят семь юных боксеров. Именно сейчас, на этапе подготовки в этом возрасте, для них многое решается.
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