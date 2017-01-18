Боксерский сезон в Запорожье начался. Боксерский сезон в Запорожье начался.

Первые в этом году соревнования прошли в спортклубе "Алексеевский".

Ими стали чемпионат города среди юношей две тысячи третьего-четвертого года рождения.

Этот боксерский старт для запорожских боксеров сразу же был достаточно ответственным.

Кроме поединков за звание чемпиона города здесь соревновались и за место в сборной Запорожья.

Поэтому здесь собрались представители всех городских клубов и школ бокса.

В чемпионате Запорожье приняли участие шестьдесят семь юных боксеров.

Именно сейчас, на этапе подготовки в этом возрасте, для них многое решается.

