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В Запорожье задержали подростка-рецидивиста
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У 11-летнего ребенка неизвестный подросток просто на улице отобрал мобильный телефон. По приметам вычислили парня 2003 года рождения, которого уже неоднократно задерживали за подобные проступки в этом районе. В этот же день на улице Рыночной заявили о краже сумки с вещами, деньгами и документами из ячейки камеры хранения в супермаркете. Преступника зафиксировали камеры наблюдения. Это оказался один и тот же подросток. Сумку с вещами нашли, а вот телефон он уже подарил малознакомой работнице кафе.
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