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Запорожские патрульные в одном из развлекательных центров задержали воровку
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В ночном клубе на улице Лермонтова у девушки украли мобильный телефон. Потерпевшая сообщила, что пока она была в гримерке, туда заходила неизвестная в желтом свитере. В зале клуба девушку в желтом нашли. А в кармане ее куртки обнаружили пропавший телефон Samsung, происхождение которого она объяснить не смогла. Во время общения с патрульными подозреваемая пыталась убежать, однако ее задержали и доставили в районное отделение полиции.
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