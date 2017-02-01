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Рост цен на продукты питания

В начале 2017 года наблюдается восходящий ценовой тренд на продукты питания - выросли цены на все группы товаров.

Об этом говорится в пресс-релизе "Украинского клуба аграрного бизнеса". "Фактор сезонности оказал стимул для роста цен на овощи и фрукты. Однако, стоит отметить существенно более низкий уровень цен на данную группу товаров по сравнению с январем 2016 года", - сообщает УКАБ. 

"Стоимость свинины почти не изменилась, в то время как курятина выросла на 1%. Волатильность цен на свинину, которая наблюдалась в январе, обусловила боковой ценовой тренд", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, стоимость молока выросла на 4% из-за постепенного увеличения производственных затрат перерабатывающих предприятий и высоких цен на сырьевое молоко.

"Рост цен на остальную продукцию связан со снижением предложения на рынке, например гречки, и повышением производственных затрат за счет увеличения минимальной заработной платы", - заявили в УКАБ

 

источник "Экономическая правда"    

 
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