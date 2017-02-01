ТРК "Алекс"
Прокуратура возбудила уголовное дело

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускает возможность веерных отключений с конца марта в случае продолжения полного блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО. По словам Игоря Насалика, существующих запасов антрацитовых углей хватит для работы ТЭС до конца зимы и в случае полной блокады, запасы антрацитовой группы к концу марта будут фактически на нуле. Игорь Насалик уточнил, что в настоящее время параллельно ведутся переговоры с частными компаниями о поставке антрацитовой группы угля из США в объеме 1 млн тонн. В то же время он напомнил, что в случае достижения договоренности и до момента прибытия угля в Украину, пройдет не менее 50-60 дней. По мнению министра, блокировка поставки угля из зоны АТО должна решаться "не законом силы, а силой закона". По его словам, министерство готово отказаться от угля с оккупированных территорий только в случае принятия соответствующего решения на государственном уровне.
Напомним, сегодня идет 11 день блокады железнодорожных путей, инициаторами которой стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады.

Источник: "Интерфакс-Украина" 
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Телекомпания "Алекс"
на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ВАЖНО