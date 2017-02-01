Прокуратура возбудила уголовное дело Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускает возможность веерных отключений с конца марта в случае продолжения полного блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО. По словам Игоря Насалика, существующих запасов антрацитовых углей хватит для работы ТЭС до конца зимы и в случае полной блокады, запасы антрацитовой группы к концу марта будут фактически на нуле. Игорь Насалик уточнил, что в настоящее время параллельно ведутся переговоры с частными компаниями о поставке антрацитовой группы угля из США в объеме 1 млн тонн. В то же время он напомнил, что в случае достижения договоренности и до момента прибытия угля в Украину, пройдет не менее 50-60 дней. По мнению министра, блокировка поставки угля из зоны АТО должна решаться "не законом силы, а силой закона". По его словам, министерство готово отказаться от угля с оккупированных территорий только в случае принятия соответствующего решения на государственном уровне.

Напомним, сегодня идет 11 день блокады железнодорожных путей, инициаторами которой стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады. Источник: "Интерфакс-Украина" ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО