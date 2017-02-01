Афера с недвижимостью в Запорожье

Неоднократно судимый житель Запорожья подделал паспорт на имя своей матери. Используя поддельный документ преступник получил доверенность, которая дает право полного распоряжения квартирой, владелицей которой является отсутствующая на тот момент мать подозреваемого.

Используя полученную таким образом доверенность злоумышленники нашли покупателя и путем обмана незаконно получили в качестве задатка за якобы предстоящей продаже жилья 500 долларов США, а всего планировали завладеть остальными деньгами в размере 11 тыс. 500 долларов США.

Следственным судьей удовлетворено ходатайство прокурора и избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление, розыск и привлечение к уголовной ответственности всех участников преступной схемы. источник «Репортер UA»

