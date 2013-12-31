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Запорожье. Платежи за январь.
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В концерне "ГТС" подсчитали, сколько горожане заплатят за услуги отопления за январь 2017 (касается домов без счетчиков).
В соответствии с утвержденной методикой, стоимость отопления для потребителей за январь составляет 32,5246 грн за 1 м².
Начисление по новой методике происходит на основании средневзвешенного потребления в домах со счетчиками.
источник www.ipnews.in.ua
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