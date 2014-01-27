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Непогода в Запорожье
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По всей территории Запорожской области со вчерашнего вечера, 6 февраля, наблюдалось значительное ухудшение погодных условий с понижением температуры воздуха, сильные порывы ветра, снег и гололед. Для обеспечения бесперебойного проезда по автомобильным дорогам общего пользования все филиалы ГП «Запорожский облавтодор» по заказу Службы автомобильных дорог в Запорожской области работали в круглосуточном режиме. Более 100 дорожников и 100 единиц дорожной техники ГП «Запорожский облавтодор» были задействованы для обеспечения проезда по дорогам области.
Источник «Репортер UA»
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