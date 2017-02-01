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Смертность в Запорожье бьет рекорды
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У запорожцев в 2016 году диагностировали рекордное количество новообразований за последние 10 лет. Согласно данным статистики, за 2016 год в Запорожье зарегистрировано более полутора тысяч случаев появления у жителей города различных опухолей. Уровень смертности от онкозаболеваний по-прежнему высок, тогда как количество заболеваний бронхиальной астмой и хроническими заболеваниями легких по сравнению с 2009-2013 годами снизилось.
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