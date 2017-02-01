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Кража кабеля на улице Скворцова в Запорожье
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Около 5 часов утра сработала сигнализация кабеля "Запорожьеоблэнерго" в районе Северного шоссе и улицы Скворцова. На месте полицейские обнаружили колодец с перерезанными кабелями, поврежденные асбестовые трубы и три длинных куска кабеля разных типов общей длиной около 600 м. Неподалеку заметили парня, который перелез через забор и начал быстро уходить вдоль трамвайных линий. Правоохранители догнали его. Парень был в грязной одежде нервничал, и не смог ответить - что здесь делал.
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