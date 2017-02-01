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ВНО в Запорожье
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Старт ВНО. Шестого февраля стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания для абитуриентов. Зарегистрироваться можно до семнадцатого марта, внести изменения в свои данные - до тридцать первого марта. Участники АТО и жители оккупированных территорий Украины имеют дополнительную возможность зарегистрироваться с третьего по двадцатое мая для участия в дополнительной сессии. В текущем году для поступления в вуз абитуриенты подают сертификаты ВНО 2016 и 2017. Основная сессия оценивания пройдет с двадцать третьего мая по шестнадцатое июня, дополнительная - с третьего по двенадцатое июля.
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