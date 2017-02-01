Запорожского налоговика "взяли" на взятке Советник налогового дела третьего ранга, начальник сектора налогообложения физлиц одного из отделений фискальной службы области вымогал у предпринимателей деньги за согласование и присвоение статуса плательщика НДС. Налоговика задержали сотрудники СБУ и прокуратуры во время получения взятки от нескольких плательщиков налогов. На данный момент открыто уголовное производство по статье 368 криминального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Советник налогового дела третьего ранга, начальник сектора налогообложения физлиц одного из отделений фискальной службы области вымогал у предпринимателей деньги за согласование и присвоение статуса плательщика НДС. Налоговика задержали сотрудники СБУ и прокуратуры во время получения взятки от нескольких плательщиков налогов. На данный момент открыто уголовное производство по статье 368 криминального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО