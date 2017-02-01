ДТП на Черной горе в Запорожье Маршрутка 54 ехала с Металлургов на Кичкас. Около часа дня на перекрестке в районе заправки WOG «Таврия» под управлением 22-летнего водителя не пропустила микроавтобус. 25-летний пассажир легковушки погибает на месте ДТП. Еще двое пассажиров и водитель – он пострадал меньше других, ушиб лица - госпитализированы в больницу. На место аварии приезжают четыре бригады «скорых». У каждого из пассажиров Таврии диагностируют переломы, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В момент аварии в маршрутке - всего двое пассажиров, они получат легкие травмы и лечатся амбулаторно. Маршрутка 54 ехала с Металлургов на Кичкас. Около часа дня на перекрестке в районе заправки WOG «Таврия» под управлением 22-летнего водителя не пропустила микроавтобус. 25-летний пассажир легковушки погибает на месте ДТП. Еще двое пассажиров и водитель – он пострадал меньше других, ушиб лица - госпитализированы в больницу. На место аварии приезжают четыре бригады «скорых». У каждого из пассажиров Таврии диагностируют переломы, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В момент аварии в маршрутке - всего двое пассажиров, они получат легкие травмы и лечатся амбулаторно. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО