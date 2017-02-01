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ДТП на Черной горе в Запорожье
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Маршрутка 54 ехала с Металлургов на Кичкас. Около часа дня на перекрестке в районе заправки WOG «Таврия» под управлением 22-летнего водителя не пропустила микроавтобус. 25-летний пассажир легковушки погибает на месте ДТП. Еще двое пассажиров и водитель – он пострадал меньше других, ушиб лица - госпитализированы в больницу. На место аварии приезжают четыре бригады «скорых». У каждого из пассажиров Таврии диагностируют переломы, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В момент аварии в маршрутке - всего двое пассажиров, они получат легкие травмы и лечатся амбулаторно.
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