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Автомобильные воры в Запорожье попались на краже полицейского авто
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Автомобильные воры в Запорожье попались на краже полицейского авто. В целях оперативного прикрытия на нем были белые номерные знаки, а припаркован он был во дворе дома сотрудника управления защиты экономики. Через несколько часов краденый автомобиль нашли в гаражном кооперативе. Похитителями оказались двое жителей Запорожья, один из которых был ранее осужден за нанесение тяжких телесных повреждений, а его сообщник находится под следствием за хранение наркотических средств. В гараже, помимо служебного транспортного средства полиции, обнаружили большое количество разобранных деталей автомобилей разных марок. Угонщики признались в совершении еще 10 аналогичных преступлений.
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