|
В Запорожской области разыскивают призывников
|
В Пологовском районе области разыскивают 150 призывников. Список призывников, которые находятся в розыске, опубликован на официальном сайте райгосадминистрации. По данным портала, по состоянию на 1 февраля, в розыске находится 153 молодых человека 1990 - 1996 годов рождения. Напомним, что в январе Запорожская область не выполнила план по набору контрактников. Только 119 человек записались на службу при плане 250.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!