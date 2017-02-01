Запорожский цирк приглашает на Форсаж талантов

Форсаж талантов в Запорожском цирке. Впервые на украинской арене выступили бразильские байкеры, выполняющие трюки в огромном металлическом шаре. Чем еще уникальна новая программа, видели наши журналисты.

Исчезновение человека, танец африканских зебр, воздушный велотриал, акробаты и гимнасты без страховок, парящие под куполом – вот такой форсаж талантов сегодня демонстрируют в Запорожском цирке. (СХ00:27 Титр: Родион Титов, художественный руководитель цирковой программы «Форсаж талантов», участник телепроекта "Х-фактор"

121C900.AVI 00:25 – 00:34 «программа действительно уникальная…по частям по крупицам» 01:49 – 02:07 «планируем к сожалению всего 1 месяц и затем едем во Львов…це буде неперевершено, приходьте в цирк» ) В программе принимают участие полуфиналисты и участники телевизионных шоу «Украина мае талант» и «Х-фактор». Номера сопровождают вокальными выступлениями вживую. Украинские, бразильские и немецкие артисты – такая вот цирковая география этого талант шоу. В перерывах между номерами со зрителями играл добрый клоун. Сергею посчастливилось стать участником юмористической музыкальной репризы. (092MS00.AVI – зритель играет с клоуном 00:00 – 00:05) (СХ00:08 Титр: Сергей Дроценко, зритель

1284G00.AVI 00:35 – 00:39 «тарелки, бегал и стучал в тарелки» 00:29 – 00:30 «клоун великолепный, четкий пацан» 00:42 – 00:45 «все нравится все четко и дочке и мне понравилось» ) Зал веселился и восхищался. Ребятам особенно понравились фокусы и животные. (СХ00:30 1236V00.AVI 00:03 – 00:12 «мне понравилось, что там мотоциклы ездили…клоун…было много интересного» 1243O00.AVI 00:17 – 00:21 «мне очень понравились акторбаты и эти фокусы они были просто неповторимые» 125SL00.AVI 00:21 – 00:26 «тетя была в ящике, а потом появилась наверху» 126Q200.AVI 00:11 – 00:15 «меня впечатлил номер – фокусы» 127N700.AVI 00:49 – 00:56 «мне понравилось представление с собаками прикольное. Они выполняли разные трюки и прыгали через огонь» ) Но самым впечатляющим конечно был номер бразильских байкеров - на скорости 65 км/ч четверо мотоциклистов гоняли внутри огромного железного шара в разных направлениях. На это зрелище можно смотреть только с замиранием сердца, ведь один неверный рывок, и трагедии не миновать. Но артисты уже много лет оттачивают этот номер, потому волноваться не о чем, а вот насладиться зрелищем можно каждые выходные с 4 по 26 февраля в Запорожском государственном цирке.

Форсаж талантов в Запорожском цирке. Впервые на украинской арене выступили бразильские байкеры, выполняющие трюки в огромном металлическом шаре.



Исчезновение человека, танец африканских зебр, воздушный велотриал, акробаты и гимнасты без страховок, парящие под куполом – вот такой форсаж талантов сегодня демонстрируют в Запорожском цирке. В программе принимают участие полуфиналисты и участники телевизионных шоу «Украина мае талант» и «Х-фактор». Номера сопровождают вокальными выступлениями вживую. Украинские, бразильские и немецкие артисты – такая вот цирковая география этого талант шоу. В перерывах между номерами со зрителями играл добрый клоун. Зал веселился и восхищался. Ребятам особенно понравились фокусы и животные.

Самым впечатляющим, конечно, был номер бразильских байкеров - на скорости 65 км/ч четверо мотоциклистов гоняли внутри огромного железного шара в разных направлениях. На это зрелище можно смотреть только с замиранием сердца, ведь один неверный рывок, и трагедии не миновать. Но артисты уже много лет оттачивают этот номер, потому волноваться не о чем, а вот насладиться зрелищем можно каждые выходные с 4 по 26 февраля в Запорожском государственном цирке.



