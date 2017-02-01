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Ограбление автомобиля в Запорожье
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Сигнализация на автомобиле – не повод оставлять вещи в личном транспорте. В социальной сети появилось видео ограбления личного автомобиля, припаркованного под камерами частной стоматологии в Хортицком районе. В посте говорится, что автомобиль был взломан при помощи так называемого кодграбера. Мужчина просто подошел, открыл пассажирскую дверь и забрал то, что там находилось. Из машины похитили сумку с документами и телефоном, сообщает пострадавшая. Инцидент произошел среди белого дня.
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