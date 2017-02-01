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В Запорожье разыскивают парня, который спас собаку
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Недавно в сети появилось видео, на котором молодой человек в Запорожье спасает из полыньи собаку. За 6 дней ролик набрал более 57 тысяч просмотров. Теперь этого человека разыскивают. Кто и зачем – об этом далее.
Это видео появилось в сети 28 января. На нем молодой человек продвигается ползком по льду к польнье, куда провалилась собака. Добравшись до нее, парень протягивает животному хоккейную клюшку. Собака не растерялась и схватила ее зубами, благодаря чему ей и удалось выбраться из воды. Поступок молодого человека растрогал многих пользователей сети. В комментариях люди писали, что восхищены поступком парня, благодарят его за доброту и смелость. Как оказалось, об этом запорожце узнали и в Киеве . Один из жителей столицы Алексей Юзефов не только не остался равнодушен к увиденному, но и решил отблагодарить парня за доброту. Мужчина связался с нашим телеканалом с просьбой помочь найти спасителя животного.
(СХ 00:28 Титр: Алексей Юзефов
00.00 привет, меня зовут Алексей…спасителя собаки00.28)
(769-06-42) Так что теперь телеканал Алекс также присоединяется к поискам спасителя животного. Те, кто знает этого парня, просьба позвонить в редакцию новостей телеканала Алекс 769-06-42.
Недавно в сети появилось видео, на котором молодой человек в Запорожье спасает из полыньи собаку. За 6 дней ролик набрал более 57 тысяч просмотров. Теперь этого человека разыскивают.
Видео появилось в сети 28 января. На нем молодой человек продвигается ползком по льду к польнье, куда провалилась собака. Добравшись до нее, парень протягивает животному хоккейную клюшку. Собака не растерялась и схватила ее зубами, благодаря чему ей и удалось выбраться из воды. Поступок молодого человека растрогал многих пользователей сети. В комментариях люди писали, что восхищены поступком парня, благодарят его за доброту и смелость. Как оказалось, об этом запорожце узнали и в Киеве . Один из жителей столицы Алексей Юзефов не только не остался равнодушен к увиденному, но и решил отблагодарить парня за доброту. Мужчина связался с нашим телеканалом с просьбой помочь найти спасителя животного. Так что теперь телеканал Алекс также присоединяется к поискам спасителя животного. Те, кто знает этого парня, просьба позвонить в редакцию новостей телеканала Алекс по телефону: 769-06-42.
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